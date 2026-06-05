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Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 5 de junio

La moneda europea registra un avance respecto a la jornada anterior

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En el cierre de operaciones, el cambio del euro se cotizó en 8,78 quetzales, lo que representa un incremento del 1,54% en comparación con el precio de cierre anterior de 8,65 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un descenso de -1,18, mientras que su variación interanual muestra una caída del -2,26%.

El euro frente al quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose en esta dirección durante un día consecutivo.

Con una volatilidad actual del 23,33%, superior a la volatilidad de referencia del 20,18%, el tipo de cambio evidencia un periodo de inestabilidad.

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