Apertura del Nikkei 225 a la baja: pierde 4,97% este 30 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Nikkei 225, que empieza la sesión del lunes 30 de marzo con grandes descensos del 4,97%, hasta los 50.719 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Comparando este dato con el de días pasados, el indicador suma tres fechas consecutivas en caída.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Nikkei 225 acumula una bajada 1,55% aunque, por el contrario, desde hace un año aún acumula una subida del 34,02%. El Nikkei 225 se sitúa un 13,82% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos)