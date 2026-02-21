Noticias

Cuántos millones ganaron y perdieron los 10 hombres más ricos del planeta

Alemania, Japón y el Reino Unido cuentan con entre 500.000 y 800.000 ricos. Sin embargo, sus cifras de centimillonarios y multimillonarios son menores, lo que podría representar una distribución más equitativa de la riqueza

En el club de los
En el club de los más ricos, nadie tiene el puesto asegurado (Composición fotográfica infobae)

En el mundo de las enormes fortunas, un día basta para cambiarlo todo, así lo demostró la más reciente actualización del listado de los millonarios más ricos del planeta.

Los superricos vivieron una serie de movimientos en sus carteras: algunos subieron puestos y engrosaron sus cuentas, mientras que otros retrocedieron del podio con pérdidas millonarias. 

Te presentamos el nuevo listado, los cambios más destacados y cuánto ganó o perdió cada uno de estos millonarios.

El top 10 de los más ricos del mundo ahora

Elon Musk.

Su fortuna: $845.2B.

Cuánto cambió: 0.

Valor del cambio: $279.7M.

Larry Page.

Su fortuna: $249.0B.

Cuánto cambió: -0.1%.

Valor del cambio: $336M.

Sergey Brin.

Su fortuna: $229.8B.

Cuánto cambió: -0.1%.

Valor del cambio: $308.8M.

Mark Zuckerberg.

Su fortuna: $221.1B.

Cuánto cambió: 0.2%.

Valor del cambio: $528.9M.

Elon Musk es uno de
Elon Musk es uno de los constantes en este ranking (Reuters)

Jeff Bezos.

Su fortuna: $219.5B.

Cuánto cambió: 0.

Valor del cambio: $61.9M.

Larry Ellison.

Su fortuna: $201.7B.

Cuánto cambió: 0.2%.

Valor del cambio: $322.6M.

Bernard Arnault & family.

Su fortuna: $163.6B.

Cuánto cambió: -0.4%.

Valor del cambio: $630M.

Jensen Huang.

Su fortuna: $163.1B.

Cuánto cambió: 0.

Valor del cambio: $68.6M.

Amancio Ortega.

Su fortuna: $150.5B.

Cuánto cambió: 0.3%.

Valor del cambio: $468.5M.

Warren Buffett.

Su fortuna: $147.2B.

Cuánto cambió: -0.2%.

Valor del cambio: $365.2M.

El ranking de los más
El ranking de los más ricos del planeta se mueve constantemente (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los siguientes 20 a 25 años se transferirán más de 83 billones de dólares a nivel global, de los cuales 74 billones serán movimientos verticales (entre generaciones) y apenas 9 billones horizontales (entre cónyuges), de acuerdo con el reporte de UBS sobre riqueza global en 2025. 

Artistas y millonarios

El universo de las celebridades también se expande en el club de los milmillonarios. Según Forbes, este año se sumaron Bruce Springsteen (1.200 millones de dólares), Arnold Schwarzenegger (1.100 millones de dólares) y Jerry Seinfeld (1.100 millones de dólares). Entre los músicos, Jay-Z lidera con 2.500 millones de dólares gracias a inversiones en tecnología, arte y bebidas. Le siguen Taylor Swift (1.600 millones de dólares), impulsada por sus giras y el control de su catálogo musical y Rihanna (1.400 millones de dólares), cuyo imperio de moda y cosmética la posiciona como referente empresarial.

En el cine, los directores más acaudalados son Steven Spielberg (5.300 millones de dólares) y George Lucas (5.100 millones de dólares). Spielberg construyó su fortuna con éxitos como Jurassic Park, E.T. e Indiana Jones, mientras que Lucas capitalizó la franquicia de Star Wars, transformándola en uno de los imperios más rentables de la historia del ocio

La tecnología como impulsora de la riqueza

Por sectores, la tecnología lidera con 46 nuevos multimillonarios, entre ellos Hao Tang (4.300 millones de dólares) por su inversión en AppLovin y Ben Lamm (3.700 millones de dólares), fundador de Colossal Biosciences.

La firma de inteligencia artificial Anthropic también propició la entrada de Dario Amodei y sus seis cofundadores. El sector financiero ocupa el segundo lugar, con 41 nuevos nombres, incluidos el criptoempresario Justin Sun y el inversor Michael Dorrell, ambos con 8.500 millones de dólares.

El sector salud completa el podio, con 40 nuevos multimillonarios, muchos de ellos herederos de gigantes farmacéuticos.

Por generaciones, el último análisis sobre riqueza global de UBS muestra que los nacidos después de 1981 (millennials) tienen una mayor proporción de activos en bienes duraderos y bienes raíces y menor exposición a mercados financieros, en comparación con generaciones anteriores.

Los Baby Boomers (1946-1964) concentran la mayor parte de la riqueza neta (más de 83 billones de dólares), casi el doble que la Generación X y mucho más que los millennials o la generación silenciosa (nacidos antes de 1946).

