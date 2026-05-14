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Precio del euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 14 de mayo

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,6 dólares canadienses, lo que representa una ligera disminución del -0,05% en comparación con el precio de cierre anterior de 1,61 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,47%, mientras que su evolución interanual muestra un leve avance del 0,12%.

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El euro ha mostrado una tendencia negativa frente al dólar canadiense durante los últimos tres días, reflejando una presión a la baja en el tipo de cambio. La volatilidad actual del 4,87% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 5,01%, lo que sugiere una ligera estabilidad en el mercado cambiario.

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