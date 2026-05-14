Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 14 de mayo

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,37 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una variación porcentual de 0,15% respecto al precio de cierre anterior de 1,37. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,37%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,65%.

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El tipo de cambio del dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un aumento en la confianza del mercado. La volatilidad actual del 0,96% es significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,32%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.