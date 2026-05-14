Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 14 de mayo

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,92 quetzales, lo que representa un incremento del 1,85% respecto al precio de cierre anterior de 8,76 quetzales, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,64%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 4,05%.

PUBLICIDAD

El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento sostenido durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,37%, superando la volatilidad de referencia del 19,88%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

PUBLICIDAD