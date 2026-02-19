Noticias

Conoce el clima de este día en Córdoba

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Guardar
Cuál será la temperatura máxima
Cuál será la temperatura máxima en la ciudad (Wikimedia Commons)

En la era del cambio climático, un cálido día de verano puede convertirse rápidamente en una fuerte lluvia que cause inundaciones en unos cuantos minutos, por lo que cada vez es más común que ante las variaciones de la temperatura las personas traten de estar prevenidas.

A continuación el reporte meteorológico esperado en las próximas horas para Córdoba este jueves:

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 26 grados, la probabilidad de lluvia será del 61%, con una nubosidad del 86%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 43 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos ultravioleta se pronostica que lleguen a un nivel de hasta 5.

Para la noche, la temperatura llegará a los 18 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 55%, con una nubosidad del 33%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en Córdoba (Imagen ilustrativa Infobae)

Templado: el clima diario en Córdoba

Pese a su latitud, el clima de la ciudad de Córdoba puede definirse como templado moderado con características propias de cada una de las cuatro estaciones.

En términos generales el clima es pampeano, esto quiere decir que los inviernos no son muy fríos. Los veranos sonhúmedos, con días de altas temperaturas y noches frescas. Es en esta etapa del año cuando suelen registrarse tormentas eléctricas y caída ocasiones de granizo.

Los vientos del este y del oeste son poco comunes, su paso es de corta duración y poca intensidad. No obstante en Primavera los vientos del norte y noroeste se fortalecen.

De acuerdo con reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, señala el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

Temas Relacionados

Clima en ArgentinaClima en CórdobaClimaÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Clima: las temperaturas que predominarán este 19 de febrero en La Plata

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima: las temperaturas que predominarán

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Mendoza

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son

Previsión meteorológica del estado del tiempo en Rosario para este 19 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Previsión meteorológica del estado del

Qué santo se conmemora hoy: onomásticos de este viernes 20 de febrero

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Qué santo se conmemora hoy:

Clima en Zaragoza: cuál será la temperatura máxima y mínima este 19 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Zaragoza: cuál será