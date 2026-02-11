Tipo de cambio: Así se cotiza el precio del dólar hoy 11 de febrero en Perú

Las proyecciones del dólar sí ven que el precio del tipo de cambio aumente esta primera parte del año. - Crédito Andina

¿Cuál es el precio del dólar hoy miércoles 11 de febrero en Perú? El tipo de cambio cerrpo ayer con alza en S/3,3580, según la última sesión cambiaria del Banco Central de Reserva del Perú.

Por otro lado, en el mercado paralelo el tipo de cambio se encuentra hoy en estos valores para compra y venta:

Compra : S/3,345

Venta: S/3,365.

Como se recuerda, el 2025 el valor del dólar sufrió una gran baja. Pero con el desempeño de la economía peruana a las luces de las presiones globales y la campaña electoral para este 2026 aún su proyección a futuro es incierta. Informes de bancos han dado también adelantos de cómo cambiará su precio este año.

Así cerró el dólar hoy. - Crédito Captura del BCRP

Tipo de cambio en Sunat

¿Cómo se cotiza el tipo de cambio según el portal de Sunat, el que se usa para las operaciones en la entidad? Así están los datos actuales:

Compra : S/3,353

Venta: S/3,362.

Como se sabe, este valor se actualiza cada día, ajustado a los cambios del mercado y el valor que reporta el BCRP.

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Las proyecciones del dólar para 2026

Tras la caída sostenida de enero (solo hasta antes del aumento del precio el viernes 30 de enero), las expectativas del mercado, recogidas por el BCRP, cambiaron.

“La expectativa de tipo de cambio para el cierre de 2026 se redujo a un rango de entre S/ 3,34 y S/ 3,46 por dólar”, aclaró elinforme del BCRP. Es decir, casi sin un alza tan alta como se esperaba en noviembre.

¿A cuánto proyectan el tipo de cambio para fin de 2026 ahora?

Analistas económicos consultados ven un dólar de S/ 3,34 a fines del 2026. Como muestra, la proyección fue de S/ 3,45 en diciembre)

Sistema financiero ven un dólar de S/ 3,39 (proyección fue de S/ 3,43 en diciembre)

Empresas no financieras esperan que el dólar esté a S/ 3,46 (proyección fue de S/ 3,50 en diciembre).

Perú sigue comprando dólares este año, para que su moneda no se aprecie tan rápido. - Crédito Andina

El fortalecimiento del sol peruano

A pesar de la crisis política que actualmente vive Perú y contra todo pronóstico, la economía de este país presume de ser una de las más estables de la región Latinoamericana, pues mientras otras divisas han experimentado fluctuaciones, el sol peruano se ha fortalecido.

Como se recuerda, la pandemia de coronavirus generó a nivel mundial una serie de efectos económicos negativos -como la inflación- que, combinada también con la invasión de Rusia a Ucrania y decisiones de la política monetaria local, han ido debilitando al dólar.

No obstante, la moneda peruana ha mostrado resiliencia a estos acontecimientos y se ha fortalecido frente al billete verde y al euro. De continuar los factores positivos que han apoyado al sol en los últimos meses, la moneda podría seguir con su misma racha en los próximos meses e incluso años.

El sol peruano es una de las divisas más estables en la actualidad.(Reuters)

Asimismo, la resistencia del sol peruano ante otras adversidades que han logrado golpear a otras divisas ha hecho que se convierta en una “moneda refugio”, sobre todo en países en donde los dólares han escaseado, como es el caso de Bolivia.

Sin embargo, analistas económicos han reducido sus expectativas de crecimiento del sol peruano para los dos años siguientes, no obstante, se espera que los balances macroeconómicos sigan dando soporte al sol.