Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 29 de mayo

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,38 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación porcentual de 0,07%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,11%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 0,25%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 3,09%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,24%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

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