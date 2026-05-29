Noticias

Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 29 de mayo

La divisa estadounidense ha registrado un leve alza respecto a la jornada anterior

Guardar
Imagen 52J4DHLBRNEC3OUVQNORJXPHNI

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,38 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que en la jornada previa, con una variación porcentual de 0,07%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,11%, mientras que su evolución interanual muestra un avance del 0,25%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual se sitúa en 3,09%, por debajo de la volatilidad de referencia del 4,24%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

Precio del dólar en CanadáTipo de cambioÚltimas actualizaciones

Últimas Noticias

Precio del euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 29 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del día

Precio del euro hoy en Panamá: cotización de cierre del 29 de mayo

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 29 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la jornada delviernes

Euro hoy en Cuba: cotización de cierre del 29 de mayo

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 29 de mayo

La divisa estadounidense experimentó un avance respecto a la jornada anterior

Dólar hoy en Panamá: cotización de cierre del 29 de mayo

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 29 de mayo

Así cerró el cambio al peso cubano en promedio oficial este viernes

Precio del dólar hoy en Cuba: cotización de cierre del 29 de mayo

Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 29 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos de la sesión

Euro hoy en Bolivia: cotización de cierre del 29 de mayo