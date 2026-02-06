Noticias

El mercado de Hong Kong comienza operaciones con tendencia en terreno negativo este 6 de febrero

Apertura de sesión Hang Seng (Hong Kong): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la sesión del viernes 6 de febrero con notables caídas del 1,87%, hasta los 26.382,23 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con fechas pasadas, el índice pone fin a tres sesiones seguidas con tendencia positiva.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca un descenso 3,67%; por contra en el último año acumula aún un incremento del 30,49%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,67% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 0,89% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).

Temas Relacionados

Índices Financieros GlobalesÚltimas actualizacionesBolsa de valores en Hong Kong

Últimas Noticias

Clima en España: temperatura y probabilidad de lluvia para Madrid este 6 de febrero

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en España: temperatura y

Loto Clásico de Chile: resultados ganadores del sorteo 5383 de hoy jueves 5 de febrero de 2026

Averigua qué pasó en la nueva edición de este sorteo que ofrece millones de pesos

Loto Clásico de Chile: resultados

España: el pronóstico del tiempo para Barcelona este 6 de febrero

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

España: el pronóstico del tiempo

Estos son los sencillos que están de moda hoy en Spotify Estados Unidos

Estos son los artistas en Spotify que han logrado mantenerse en el gusto del público con estos hits

Estos son los sencillos que

Clima en Virginia: nevadas y fuertes ráfagas de viento para mañana viernes 6 de febrero en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: nevadas y