El mercado de Hong Kong comienza operaciones con tendencia en terreno negativo este 6 de febrero

Mal día para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la sesión del viernes 6 de febrero con notables caídas del 1,87%, hasta los 26.382,23 puntos, tras la apertura. Si comparamos el dato con fechas pasadas, el índice pone fin a tres sesiones seguidas con tendencia positiva.
Teniendo en cuenta los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca un descenso 3,67%; por contra en el último año acumula aún un incremento del 30,49%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 5,67% por debajo de su máximo del presente año (27.968,09 puntos) y un 0,89% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (26.149,31 puntos).