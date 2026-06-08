Euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 8 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,79 quetzales, mostrando un incremento del 0,13% respecto al precio de cierre anterior de 8,77 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el euro ha registrado un avance del 1,43%, mientras que su evolución interanual muestra un incremento del 0,79%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco durante los últimos dos días, impulsado por una mayor demanda en los mercados. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en un 8,95%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 20,17%, lo que sugiere una estabilidad en la cotización del euro.

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