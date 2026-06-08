Precio del euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 8 de junio

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,61 dólares canadienses, registrando una variación de 0,37% respecto al precio de cierre anterior de 1,60 dólares canadienses, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un ligero descenso del -0,01%, mientras que en términos interanuales, su evolución muestra un incremento del 0,01%.

El tipo de cambio euro a dólar canadiense mantiene una tendencia positiva por segundo día consecutivo, reflejando un leve aumento en la cotización. La volatilidad actual del 4,8% se sitúa ligeramente por encima de la volatilidad de referencia del 4,78%, lo que sugiere una ligera inestabilidad en el mercado cambiario.

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