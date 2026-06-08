Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 8 de junio

En el cierre de operaciones, el tipo de cambio del dólar estadounidense se situó en 7,62 quetzales, experimentando una ligera disminución del -0,05% respecto al precio de cierre anterior de 7,62 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal muestra una tendencia negativa en los últimos días, con una caída observada durante un día consecutivo. La volatilidad actual se sitúa en 13,88%, inferior a la volatilidad de referencia de 20,13%, sugiriendo una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

PUBLICIDAD

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 2,19%, mientras que en el último año su variación interanual fue del 1,7%.