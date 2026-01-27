Valor de apertura del dólar en Chile este 27 de enero de USD a CLP

Noticias

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se negocia en el comienzo del día de hoy a 863,94 pesos chilenos en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,14% si se compara con la cifra de la jornada anterior, cuando cerró con 865,17 pesos, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense anota una bajada 2,43%, por lo que desde hace un año acumula aún un descenso del 8,62%.

Si comparamos el valor con días pasados, suma seis jornadas consecutivas en negativo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es notoriamente inferior a la cifra lograda para el último año (10,14%), de forma que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

