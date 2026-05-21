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Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 21 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,26% respecto al precio de cierre anterior de 7,45 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un leve descenso del -0,02%, mientras que en el último año ha experimentado una caída del -0,54%.

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El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 23,43%, superando la volatilidad de referencia del 19,85%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.

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