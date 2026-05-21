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Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 21 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea en la apertura de operaciones

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,84 quetzales, lo que representa un incremento del 2,18% respecto al precio de cierre anterior de 8,65 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro registró un avance del 1,61%, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,97%.

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El euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento en su valor por primera vez en un periodo reciente. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 22,81%, superando la volatilidad de referencia del 19,99%, lo que indica un nivel de inestabilidad en el mercado.

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