Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de mayo

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,38 dólares canadienses, lo que representa una variación del 0,28% respecto al precio de cierre anterior de 1,37. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,25%, aunque su variación interanual muestra una caída del -0,51%.

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El dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva durante los últimos tres días, reflejando un fortalecimiento frente al dólar estadounidense. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 1,97%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,25%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.