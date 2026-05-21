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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 21 de mayo

La moneda europea se ha mantenido estable respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el euro se cotiza en promedio a 1,6 dólares canadienses, manteniendo una variación porcentual del 0% respecto al precio de cierre anterior de 1,6, según Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un leve descenso del 0,02%, mientras que en el último año ha registrado un avance del 1,04%.

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El tipo de cambio euro a dólar canadiense se mantiene sin tendencia clara tras un día de estabilidad. La volatilidad actual del 3,54% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,92%, lo que sugiere un entorno relativamente estable en el mercado cambiario.

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