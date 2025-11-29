Glosario de tecnología: qué significa COBOL

La tecnología es muy útil en las actividades diarias. (Infobae)

La tecnología se ha hecho necesaria para realizar actividades en diferentes ámbitos, por lo que también lo es conocer más términos que podrían ayudar a proteger a menores de edad expuestos a las redes sociales, evitar o reconocer un ataque hacker, entre otras.

Debido a que la tecnología se volvió elemental para el trabajo, el entretenimiento, la escuela y seguir en contacto con amigos y familiares, también lo es conocer qué es un DDoS, el grooming, el stacking, entre otros términos tecnológicos.

Al tener más conocimientos se podrá estar más preparado ante cualquier adversidad y enseñar a otros, principalmente niños y adultos mayores a actuar y tener confianza al utilizar dispositivos o conectarse a internet.

Qué significa COBOL

La tecnología es sumamente útil en las actividades diarias. (Freepik)

COBOL es un lenguaje de programación de alto nivel que se caracteriza por ser uno de los más antiguos que existen.

Lo que quizás más destaque de ese lenguaje de programación, sea su gran antigüedad, además de que aún está bastante vigente.

También se debe comprender que COBOL es un acrónimo de las siglas Common Business Oriented Language (lenguaje orientado a negocios comunes)

Características de COBOL

En líneas generales dicho lenguaje de programación tiene una serie de características que lo hacen destacar frente a otros.

Su sintaxis está basada en el idioma inglés. Esto porque se quería y necesitaba que fuese mucho más sencilla de comprender, además de que se evitaba el uso de símbolos. Además, COBOL fue creado para programas específicos que se centraran en sistemas de negocios. La declaración de sus variables es bastante particular y sencilla. En una línea similar, se considera que el tipo de datos que utiliza son ordenados y estructurados. Esto significa que cuenta con las herramientas para la declaración de variables y similares. De igual forma, es importante añadir los llamados tipos de datos “atómicos” que se definen mediante el comando “PICTURE”. Esto otorga la ventaja de poder evitar errores de redondeo en cálculos, en especial si se utilizan números binarios.

Ventajas de COBOL

A continuación, se nombrará una serie de ventajas que tiene este lenguaje de programación.

Lo que más destaca es su sencillez. Esto se entiende en especial porque no hace uso excesivo de símbolos o similares. Y a pesar de que en algún momento será necesario el uso de un símbolo, COBOL tiende a evitarlos. En la misma línea que la anterior, se considera que COBOL es bastante simple y sencillo de aprender. Esto se entiende pues fue una de las grandes premisas detrás de su creación, añadiendo además que se quería que alguien que no fuese programador pudiera entenderlo. Su nivel de impacto fue grande, en especial si se tiene en cuenta que su creación tomó seis meses. Desde sus inicios se le considera un lenguaje universal, lo que significa que no está de la mano con las especificaciones de alguna empresa.

Desventajas de COBOL

No obstante, dicho lenguaje también tiene aspectos negativos que se deben tomar en cuenta.

Al momento de escribir cualquier tipo de código, es posible que se pueda ver afectado algún recurso inesperadamente. En general, para cada máquina y equipo existe un lenguaje ensamblador. Al tratarse de un sistema sencillo, requiere de un mayor número de instrucciones para poder lograr algún tipo de cometido.

Usos de COBOL

La utilidad que tiene COBOL en primera instancia se deriva en programas autodocumentados. Esto último se logra mediante la separación en divisiones y su declaración en variables.

También, es importante mencionar que se utiliza mucho en sistemas financieros y compañías de seguros. En general, cualquier sistema que se base en alguna moneda o similar hace uso del lenguaje de programación COBOL.

Para tener un ejemplo de ellos, un 43% de los bancos en los Estados Unidos de América utiliza ese lenguaje como una de sus bases.

La tecnología es un aliado de las personas en su día a día. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué aprender términos de tecnología

La tecnología, omnipresente en cada aspecto de la vida cotidiana, puede generar inseguridad o desconcierto en algunas personas ante ciertas situaciones. No obstante, adquirir conocimientos y habilidades en este ámbito se presenta como la estrategia más efectiva para enfrentar estos desafíos.

Por caso, el estar familiarizado con técnicas como el phishing es crucial para prevenir el fraude. Esto no solo protege al individuo, sino que también le permite advertir a otros si detecta comportamientos sospechosos en los sitios web que navega.