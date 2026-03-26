Dólar hoy en México: cotización de apertura del 26 de marzo

Tras la apertura bursátil el dólar estadounidense se negocia en el día de hoy a 17,78 pesos mexicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,05% comparado con el dato de la jornada previa, cuando cerró con 17,77 pesos, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,23%; pero en el último año mantiene aún una bajada del 8,88%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días anteriores, suma dos fechas sucesivas de números positivos. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se aprecia que presenta un comportamiento ligeramente superior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, de forma que presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.