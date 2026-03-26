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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de marzo

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de marzo
Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de marzo

Tras la apertura el euro se negocia al inicio a 1,60 dólares canadienses en promedio, lo cual supuso un cambio del 0,07% si se compara con el valor de la jornada anterior de 1,60 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro anota un ascenso 0,6%, por ello desde hace un año aún acumula una subida del 2,06%.

Respecto a jornadas anteriores, gira las tornas respecto del de la jornada previa, en el que se anotó una bajada del 0,22%, demostrando que por ahora no es posible establecer una tendencia. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que es algo superior a los números logrados para el último año (5,84%), por lo que presenta mayores variaciones que la tendencia general del valor.

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