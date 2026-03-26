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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de marzo

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de marzo
Precio del dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 26 de marzo

Tras la apertura de mercados el dólar estadounidense se paga al arranque de sesiones a 1,38 dólares canadienses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,18% si se compara con la cotización de la jornada previa, cuando finalizó con 1,38 dólares canadienses, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 0,82%, por ello en el último año aún conserva un incremento del 1,17%.

Respecto de días pasados, encadena cuatro fechas sucesivas en verde. La cifra de la volatilidad es claramente inferior a los datos conseguidos para el último año (4,87%), por lo tanto en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo previsible.

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