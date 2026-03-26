Precio del dólar hoy en Chile se dispara al alza en la cotización de apertura del jueves 26 de marzo de 2026

Consulta el cierre del tipo de cambio este jueves 26 de marzo en Chile. (EFE/Rayner Peña)

El dólar estadounidense inició la jornada de este jueves 26 de marzo con un valor promedio de 918,13 pesos chilenos, lo que representa un aumento de 0,2% respecto al cierre anterior, cuando cotizó a 916,27 pesos, según informó Dow Jones.

Este movimiento revierte la baja registrada en la sesión previa y se produce en un contexto de renovada volatilidad en los mercados de divisas.

Durante la última semana, la moneda norteamericana acumula un incremento de 0,63% frente a la divisa local, aunque en la comparación interanual todavía mantiene una caída de 2,44%, detalló Dow Jones.

De acuerdo con la plataforma especializada XTB, la divisa estadounidense muestra una leve fortaleza a nivel global debido a la persistencia de la incertidumbre geopolítica. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán permanecen estancadas, con diferencias notorias sobre el control del estrecho de Ormuz, situación que sostiene los precios de la energía en niveles elevados y contribuye a intensificar las presiones inflacionarias globales.

Según la fuente, la falta de avances concretos en el diálogo entre Estados Unidos e Irán ha llevado al mercado a descontar un escenario de incertidumbre prolongada en vez de un shock temporal. Este contexto ha impulsado ajustes en las expectativas hacia una política monetaria más restrictiva por parte de la Reserva Federal (Fed), lo que otorga soporte adicional al dólar.

Además, el mercado de cobre experimentó una caída cercana al 0,6%, revirtiendo parte del aumento anterior. El metal enfrenta un deterioro en sus perspectivas de demanda debido al impacto de los mayores costos energéticos sobre la actividad industrial global, señales de menor dinamismo económico en China y un aumento de inventarios en bolsas internacionales.

A nivel interno, el principal foco se encuentra en el inicio de una histórica alza de combustibles en Chile, que comenzó a regir este jueves. El ajuste contempla incrementos de 370 pesos por litro en gasolina de 93 octanos y 580 pesos en diésel, en un movimiento considerado abrupto. Este fenómeno, denominado “shock bencinero”, tendrá efectos directos e indirectos sobre la inflación, ya que cerca del 98% de los bienes en la nación se transportan por vía terrestre.

Las estimaciones anticipan que el impacto total en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) podría oscilar entre 1,3% y 1,5% en los próximos meses, con efectos de segunda vuelta relevantes a través del diésel, según datos de XTB.

El panorama del dólar en Chile para 2026

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

La moneda chilena proyecta una apreciación moderada frente al dólar hacia 2026, con el tipo de cambio estimado en una banda de entre 820 y 880 pesos por dólar estadounidense, según proyecciones de consenso recabadas por Bloomberg y analistas internacionales. Dicha perspectiva se apoya en el giro político hacia la derecha, que impulsa la confianza empresarial y la inversión privada, dos factores clave para la estabilidad de la moneda local.

Sumado a ello, el valor internacional del cobre, principal exportación chilena, sigue teniendo un peso decisivo en la evolución del tipo de cambio. Bloomberg cita que “una recuperación sostenida de los precios del cobre podría acelerar la apreciación del peso chileno”, mientras que una caída abrupta en las cotizaciones internacionales representaría un riesgo al alza para el valor de la divisa norteamericana frente a la moneda local.

Partiendo del escenario base de 2025, analistas internacionales y bancos de inversión proyectan que el dólar podría cotizar cerca de los 840 pesos al cierre de 2026, siempre que se mantenga la estabilidad política y avance el programa de reformas. Si la entrada de capital extranjero supera las expectativas y el precio del cobre se mantiene alto, el tipo de cambio podría situarse entre 820 y 850 pesos por dólar.

En este contexto financiero, los analistas coinciden en que la volatilidad seguirá presente, aunque la trayectoria central apunta a una apreciación moderada del peso frente al dólar en comparación con los niveles observados en 2024 y 2025.

El recorrido del peso chileno

Conoce el tipo de cambio hoy en la nación chilena. (Reuters/Rodrigo Garrido)

El peso chileno es la moneda de curso legal de Chile desde 1975, retoma el uso del signo de peso ($) y se encuentra regulado por el Banco Central de Chile, que controla la cantidad de dinero creado.

La moneda chilena se estableció en 1817 tras las independencia del país, pero fue hasta 1851 que se instauró el sistema decimal en el peso chileno, que ahora está constituido en 100 centavos. Conforme ha pasado el tiempo, la moneda ha ido cambiando, pero actualmente se contabiliza en pesos enteros.

A la fecha se pueden encontrar monedas de 5, 10, 50, 100 y 500 pesos, ésta última fue la primera moneda bimetálica producida en el país. En 2009 se intentó hacer monedas de 20 y 200 pesos, pero el proyecto fue repudiado por el Congreso. En tanto, en 2017 se aprobó que se dejaran de emitir las monedas de 1 y 5 pesos.

Asimismo, en octubre de 2018 el Banco Central Chileno anunció que iniciaría el retiro de circulación de las monedas de 100 pesos creadas entre 1981 y el 2000, ello a fin de disminuir su convivencia con las monedas actuales, aunque aún son vigentes.