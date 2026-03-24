Precio del dólar hoy en México se eleva ante repunte inflacionario en la apertura de este martes 24 de marzo

Conoce cómo se cotiza el dólar en México este martes 24 de marzo del 2026. (REUTERS/Edgard Garrido)

El dólar estadounidense inició la sesión de este martes 24 de marzo cotizándose en 17,82 pesos mexicanos en promedio, según datos de Dow Jones. Este valor implicó un leve aumento de 0,14% respecto a los 17,79 pesos de la jornada anterior, en un contexto de profunda inestabilidad que alterna avances y retrocesos sin consolidar una tendencia clara.

Durante la última semana, el billete verde acumuló una subida de 0,9% frente a la divisa nacional, aunque en el balance anual aún mantiene una disminución del 9,25%, reflejando la fortaleza relativa del peso durante los últimos doce meses.

Por otro lado, la volatilidad semanal fue notoriamente superior al promedio anual, señalando un periodo de mayores alteraciones y cambios abruptos en el tipo de cambio.

El análisis de Grupo Financiero Monex indica que durante la sesión overnight, la cotización del dólar se movió entre un mínimo de 17,77 y un máximo de 17,87 pesos en el mercado spot. Al inicio de la sesión americana, el peso mexicano cedió terreno y se ubicó en el séptimo lugar entre las monedas emergentes con mayores pérdidas frente al dólar.

El tipo de cambio USD/MXN muestra un sesgo alcista, influido tanto por la recuperación de la divisa estadounidense como por los datos económicos locales y las persistentes tensiones geopolíticas.

En el plano interno, la inflación de la primera quincena de marzo en México se situó en 4,63% anual, frente al 4,13%de la quincena anterior. La inflación no subyacente repuntó a 5,18% (desde 2,96%previo), mientras que la subyacente encadenó 20 quincenas consecutivas por encima del 4,0%(ubicándose en 4,46%).

El IGAE (Indicador Global de la Actividad Económica) mostró una contracción anual de 0,3% en enero, en contraste con el aumento de 3,3%del mes anterior y por debajo de las previsiones de 1,7%.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MXN

Descubre la gran influencia que tiene el dólar estadounidense en el mercado nacional e internacional.

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es una de las monedas más cotizadas del mercado. (REUTERS/Edgard Garrido)

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.