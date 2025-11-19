Noticias

Cierre Nifty 50: mercado de la India cerró operaciones en terreno positivo este 19 de noviembre

Cierre de operaciones Nifty 50: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión de subida para el Nifty 50, que cerró rueda bursátil del miércoles 19 de noviembre con subidas del 0,55%, hasta los 26.052,65 puntos. El selectivo anotó un volumen máximo de 26.074,65 puntos y la cifra mínima de 25.856,20 puntos. El rango de cotización para el Nifty 50 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,84%.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el Nifty 50 anota un ascenso 0,68%, de manera que en términos interanuales aún acumula una subida del 9,08%. El Nifty 50 se sitúa un 0% por debajo de su máximo del presente año (26.053,90 puntos) y un 17,98% por encima de su cotización mínima del año en curso (22.082,65 puntos).

¿Cuáles son los principales índices bursátiles?

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, compuesto por 30 compañías. Asimismo, el S&P 500, que incluye a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Por último, no hay que olvidar el Nasdaq 100, que agrupa a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más destacados de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más destacadas de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que puede considerarse el más sólido de China, conformado por las compañías más relevantes de la Bolsa de Shanghái. El mismo papel que interpretan el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a la región latinoamericana, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más influyentes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas pertenecen al capital del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

De igual manera, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

Temas Relacionados

IndiaMercadosBolsa de Valores de IndiaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Mercado de criptomonedas: cuál es el precio de iota

Esta moneda virtual está diseñada para utilizarse como medio de pago a través de todos los dispositivos que forman parte de una sola red sin tarifas de transacción adicionales

Mercado de criptomonedas: cuál es

BSE Sensex 30 cerró con alza este 19 de noviembre

Cierre de sesión BSE Sensex 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

BSE Sensex 30 cerró con

PSI 20 pierde terreno durante el arranque de la jornada de este 18 de noviembre

Inicio de sesión PSI 20: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

PSI 20 pierde terreno durante

El principal indice de la Bolsa de Viena gana terreno durante la apertura de operaciones este 19 de noviembre

Apertura de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El principal indice de la

Apertura del AEX neerlandés este 19 de noviembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Apertura del AEX neerlandés este