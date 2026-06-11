Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 11 de junio

En la apertura de la jornada, el dólar estadounidense se cotiza en 7,62 quetzales, lo que representa un aumento del 2,25% respecto al cierre anterior de 7,45 quetzales, según información de Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un ligero descenso del -0,05%, mientras que en el último año su valor ha caído un -0,59%.

El tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, manteniéndose al alza durante dos días consecutivos.

La volatilidad actual del 24,49% supera la volatilidad de referencia del 20,18%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.