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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 11 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,4 dólares canadienses, lo que representa un incremento del 0,42% respecto al precio de cierre anterior de 1,39. Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,48%, mientras que en el último año su variación ha sido del 0,65%.

El tipo de cambio del dólar estadounidense frente al dólar canadiense ha mantenido una tendencia positiva en los últimos días, marcando el inicio de un repunte tras un período de estancamiento.

La volatilidad actual del 2,6% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 4,18%, lo que sugiere un período de estabilidad en el mercado cambiario.

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