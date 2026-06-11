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Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 11 de junio

Este fue el comportamiento del euro durante los primeros minutos de la sesión bursátil

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En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una variación positiva del 0,35%, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una subida del 0,55%, aunque en términos interanuales muestra una ligera disminución del -0,02%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 5,13%, superando la volatilidad de referencia del 4,75%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el tipo de cambio.

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