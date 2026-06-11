Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 11 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 1,61 dólares canadienses, manteniendo el mismo nivel que en la sesión previa, con una variación positiva del 0,35%, según datos de Dow Jones.

En la última semana, el euro registró una subida del 0,55%, aunque en términos interanuales muestra una ligera disminución del -0,02%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante el último día. La volatilidad actual se sitúa en 5,13%, superando la volatilidad de referencia del 4,75%, lo que indica un entorno de inestabilidad en el tipo de cambio.

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