Euro hoy en Guatemala: cotización de apertura del 11 de junio

En la apertura de la jornada, el euro se cotiza en 8,78 quetzales, lo que representa un incremento del 2,24% respecto al precio de cierre anterior de 8,59 quetzales. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un avance del 1,56%, aunque a nivel interanual registra una caída del -1,94%.

El euro ha mostrado una tendencia positiva frente al quetzal guatemalteco en los últimos días, con dos días consecutivos de fortalecimiento. La volatilidad actual del tipo de cambio es del 21,71%, superior a la volatilidad de referencia del 20,21%, lo que indica una leve inestabilidad en el mercado.

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