Ana de Armas y Sydney Sweeney conquistan a los usuarios de Prime Video España con esta película

La película Edén estrenada en 2025 es un drama de supervivencia psicológico dirigido por Ron Howard (el de Apolo 13 y Un lugar para soñar), inspirado en la loca historia real de colonos excéntricos en las Islas Galápagos durante los años 30.

La historia muestra como un grupo de europeos excéntricos huye de la civilización para fundar su propio paraíso en la remota Isla Floreana de las Galápagos. Liderados por el filósofo naturista Dr. Friedrich Ritter (Jude Law) y su amante enferma Dore (Vanessa Kirby), llegan primero con la promesa de una vida pura y autosuficiente.

Pronto irrumpe la Baronesa Eloise (Ana de Armas), una aristócrata cubana megalómana que desembarca con dos amantes, un látigo, monos domesticados y el sueño de construir un lujoso resort llamado “Edén”. Junto a ella, el matrimonio joven Heinz y Margaret (Daniel Brühl y Sydney Sweeney) busca un nuevo comienzo, pero se topan con la realidad brutal de la isla: escasez de agua, animales salvajes y egos descomunales.

Lo que empieza como una utopía bohemia se transforma en un infierno de celos, traiciones, seducción y misterios sin resolver. Mientras la baronesa impone su reinado de caos, los colonos descubren que el verdadero monstruo no es la naturaleza… sino el ser humano aislado.

Top de películas más vistas en Prime Video en España

1. Edén

Ana de Armas en 'Edén', de Ron Howard (Prime Video)

En 1932, un grupo de europeos busca una nueva vida en una isla deshabitada del archipiélago de las Galápagos. Ellos y quienes les siguen creen haber encontrado el paraíso, pero descubren que el infierno son los demás.

2. Culpa nuestra

El tráiler de Culpa Nuestra, de Prime Video, rompe récords a nivel mundial. El avance se ha convertido en el más visto en la historia de una película original de streaming. (Crédito: Prime Video)

La boda de Jenna y Lion propicia el tan deseado reencuentro entre Noah y Nick tiempo después de su ruptura. La incapacidad de Nick para perdonar a Noah se alza como una barrera insalvable. Él, heredero de las empresas de su abuelo y ella, empezando su vida laboral, se resisten a alimentar una llama que aún sigue viva. Pero una vez que sus caminos se han vuelto a cruzar, ¿será el amor más fuerte que el rencor? Secuela de “Culpa tuya”.

3. 57 Segundos

"57 Segundos" se mete en el ranking de las mejores películas de Prime Video. (Prime Video)

Cuando un blogger de tecnología consigue una entrevista con un gurú de la tecnología y detiene un ataque contra él, encuentra un anillo misterioso que lo transporta 57 segundos al pasado.

4. Voy a pasármelo mejor

Imágenes de 'Voy a pasármelo mejor'. (Sony Pictures)

1992. Los Pitus ya tienen quince años y este verano se van de campamento para aprender inglés. Eso sí, lo hacen como aprendimos inglés a principios de los noventa: en un campamento no muy lejos de nuestra casa y con profesores españoles cuyo acento dejaba bastante que desear. En esas semanas los tres amigos vivirán un montón de nuevas aventuras, sobre todo amorosas, que son siempre las aventuras más importantes, especialmente a los quince años. Ah y también cantarán y bailarán un montón de canciones de la época. Ellos no lo saben, pero será el mejor verano de su vida.

5. En busca de Joy

"Tyler Perry’s Finding Joy" se mete en el ranking de las mejores películas del momento en la plataforma. (Prime Video)

Shannon Thornton es Joy, talentosa pero ignorada diseñadora de Nueva York. Desafortunada en el amor y en su carrera, va de vacaciones a Colorado tras su amor platónico. Cuando un impactante descubrimiento la deja atrapada en una tormenta, Joy halla consuelo en Ridge (Tosin Morohunfola). Este encuentro transforma su perspectiva de la vida y el amor y probablemente cambie su camino para siempre.

6. Azrael

Azrael - Samara Weaving (IFC Films / Shudder)

En un mundo del que nadie habla, una devota persigue a una joven que ha escapado de su encierro. Recapturada por sus despiadados líderes, Azrael debe ser sacrificada para apaciguar un antiguo mal en lo más profundo de las tierras salvajes que la rodean.

7. Woodwalkers

A simple vista, Carag parece un chico normal que vive con una familia de acogida. Pero detrás de sus ojos brillantes se oculta un secreto increíble: Carag es un cambiaformas. Creció en la naturaleza como puma y ahora vive en su forma humana.

8. Juego sucio

Junto con Grofield, Zen y un equipo experto, todos se toparán con un robo que los enfrenta a la mafia de Nueva York. Crédito: Amazon Prime

Un experto ladrón lleva a cabo el mayor robo de su vida. Parker, junto a Grofield, Zen y un equipo experto, se ven involucrados en un golpe que los enfrenta a la mafia de Nueva York en esta arriesgada misión.

9. Se requiere mantenimiento

Charlie, la independiente dueña de un taller exclusivamente femenino, se ve obligada a reevaluar su futuro cuando una gran corporación de la competencia se instala enfrente. Buscando consuelo, recurre a un confidente en internet, sin saber que es Beau, el rival que amenaza su negocio. Mientras saltan chispas, tanto en internet como fuera de ella, la verdad amenaza con desbaratarlo todo.

10. Culpa tuya

En un mundo donde el amor enfrenta una oposición implacable, Nick y Noah tendrán que enfrentarse a su familia, amigos y a la sociedad para proteger su vínculo prohibido. ¿Su amor podrá resistir la prueba definitiva o la presión los separará? Culpa Tuya se estrena en Amazon Prime el 27 de diciembre. (Crédito: Prime Video)

El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad, abre sus vidas a nuevas relaciones. La aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

