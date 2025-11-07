Los 10 K-dramas más exitosos del momento en Corea del Sur que se roban la atención del público

Atletas de élite participan en rigurosas pruebas de destreza física en la que está en juego el orgullo nacional. Al final, solo una bandera se alzará con la victoria. Crédito: Netflix

La amplia variedad de géneros, que incluye romance, drama, ciencia ficción y thriller, junto con la cuidada calidad de realización, ha permitido que las producciones surcoreanas atraigan a nuevos públicos a través de Netflix.

Esta plataforma ha intensificado su presencia en este segmento, incorporando un número creciente de series surcoreanas en su catálogo internacional. Muchas de ellas han alcanzado los primeros lugares en popularidad, incluso por encima de títulos originales de otras regiones.

Como respuesta al auge mundial de los K-dramas, Netflix ha optado por invertir en coproducciones y adquirir derechos exclusivos de distribución, consolidando así su posición como el destino predilecto para los seguidores de este tipo de contenidos. El incremento en la variedad y la calidad de estas ficciones ha sido calificado como un factor decisivo en la expansión del fenómeno, según fuentes cercanas a la industria surcoreana.

Las series, programas y shows que arrasan esta semana en Netflix Corea

1. Habilidad Física: Asia

"Habilidad Física: Asia" se mete en el ranking de los mejores producciones de la plataforma. (Netflix)

2. La vida soñada del Sr. Kim

Tras haber hecho carrera en una empresa, un hombre de mediana edad emprende un camino de autodescubrimiento en el que intenta reencontrarse con la felicidad verdadera. Crédito: Netflix

3. Familia Typhoon

En medio de la crisis financiera de 1997, un hijo despreocupado hereda la empresa en quiebra de su padre. De joven rebelde a jefe novato, comienza a aprender lo que es la vida adulta.

Ambientado en 1997 durante la crisis financiera en Corea del Sur, Familia Typhoon sigue a Kang Tae-poong (Lee Jun-ho), un joven despreocupado y derrochador que hereda la pequeña empresa familiar Typhoon Trading tras la muerte de su padre. Obligado a madurar de golpe, Tae-poong se convierte en CEO y lucha por salvar la compañía de la quiebra, junto a sus leales empleados, incluyendo a Oh Mi-seon (Kim Min-ha), una contadora diligente que sueña con ascender mientras cuida de su familia.

4. Aquel año nuestro

Años después de filmar un documental en la escuela que se volvió viral, dos examantes enemistados vuelven a estar frente a cámara... y frente a frente. Crédito: (Netflix)

Tiempo después de la viralización de un documental acerca de una escuela, dos examantes se ven forzados a exponerse nuevamente ante las cámaras y a confrontar los cambios personales que han experimentado.

5. El genio y los deseos

Esta es la encantadora historia de Jinn, un genio que despierta mil años después, y Ka‑young, su nueva ama.

Después de mil años, un genio excéntrico reaparece para ofrecer sus dones a una mujer de carácter reservado. El encuentro entre ambos plantea la posibilidad de que la magia altere su vida monótona y la conduzca hacia el amor y la fantasía.

6. Chainsaw man

Denji es un joven pobre que debe trabajar como un cazador de demonios para saldar la deuda de su fallecido padre con la Yakuza. (Crunchyroll)

Denji es un adolescente que vive con un demonio motosierra llamado Pochita. Para pagar la deuda que le dejó su padre tras su muerte, ha tenido que ganarse el pan como puede matando demonios y vendiendo sus cadáveres a la mafia, aunque su vida siempre ha sido miserable.

7. Románticos Anónimos

Una chocolatera brillante a quien le incomoda el contacto visual conoce a un heredero que no puede tocar a nadie. Crédito: Yong Film

Románticos Anónimos trata sobre una chocolatera genial pero con fobia social que tiene pánico a mirar a los ojos, y un heredero que no puede soportar el contacto físico. Su amor compartido por el chocolate los une y, a pesar de sus miedos y ansiedades, encuentran una manera de superarlos juntos a través de la repostería y la intimidad emocional.

8. Escenario del crimen cero

En este programa de misterio, los jugadores participan en complejos escenarios como sospechosos o detectives con el objetivo revelar la verdad antes que los demás. (Netflix)

El formato consiste en que un grupo de jugadores asume el rol de sospechosos y detectives dentro de una escena de crimen ficticia. Para resolver el misterio, deben investigar la escena, reunir pistas y deducir la verdad antes que los demás, sin confiar en nadie.

9. Un poco de superpoderes

Después de tocar fondo, Bunta consigue un extraño trabajo que le da poderes psíquicos para salvar el mundo, pero con una condición: no puede enamorarse de nadie. (Netflix)

10. Mi secretaria gruñona

"Mi secretaria gruñona se queda con la décima posición del listado. (Netflix)

En este show de variedades, las celebridades cuentan con un trato VIP ofrecido por dos asistentes poco convencionales: un ex administrador de activos de carácter gruñón y un antiguo camarero de club que ahora trabaja como taxista.