Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 0,3% al cierre de este 26 de marzo

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el Taiwan Weighted, que acabó la sesión del jueves 26 de marzo con leves bajadas del 0,3%, hasta los 33.337,62 puntos. El índice anotó un volumen máximo de 33.892,56 puntos y un mínimo de 33.337,62 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,64%.

Con respecto a la última semana, el Taiwan Weighted acumula un descenso del 1,05%. El Taiwan Weighted se sitúa un 5,86% por debajo de su máximo del presente año (35.414,49 puntos) y un 13,59% por encima de su valoración mínima del año en curso (29.349,81 puntos).