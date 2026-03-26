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Nikkei 225: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 26 de marzo

Cierre de operaciones Nikkei 225: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

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Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día bajista para el Nikkei 225, que terminó la sesión de mercado del jueves 26 de marzo con leves descensos del 0,68%, hasta los 53.383,56 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 54.175,80 puntos y la cifra mínima de 53.176,77 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,84%.

Con respecto a los últimos siete días, el Nikkei 225 registra una bajada 3,36%; por el contrario en términos interanuales acumula aún una subida del 44,07%. El Nikkei 225 se sitúa un 9,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 4,43% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).

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