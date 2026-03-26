Nikkei 225: el principal índice de Tokio cerró a la baja este 26 de marzo

Día bajista para el Nikkei 225, que terminó la sesión de mercado del jueves 26 de marzo con leves descensos del 0,68%, hasta los 53.383,56 puntos. El indicador llegó a un volumen máximo de 54.175,80 puntos y la cifra mínima de 53.176,77 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,84%.
Con respecto a los últimos siete días, el Nikkei 225 registra una bajada 3,36%; por el contrario en términos interanuales acumula aún una subida del 44,07%. El Nikkei 225 se sitúa un 9,29% por debajo de su máximo en lo que va de año (58.850,27 puntos) y un 4,43% por encima de su cotización mínima del año en curso (51.117,26 puntos).