El principal índice surcoreano este 26 de marzo: mercado surcoreano cerró con pérdidas del 3,22%

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el KOSPI, que terminó rueda bursátil del jueves 26 de marzo con grandes descensos del 3,22%, hasta los 5.460,46 puntos. En su entorno bursátil llegó a la cifra máxima de 5.598,37 puntos y la cifra mínima de 5.448,12 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2,68%.

Si consideramos los datos de la última semana, el KOSPI acumula un descenso del 5,25%. El KOSPI se sitúa un 13,43% por debajo de su máximo del presente año (6.307,27 puntos) y un 26,7% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (4.309,63 puntos).