Apertura del AEX neerlandés este 21 de octubre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión sin cambios para el AEX, que inaugura la sesión del martes 21 de octubre con una variación del 0,13%, hasta los 965,14 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el dato con días previos, el selectivo invierte el resultado de la jornada previa, en el que se saldó con una subida del 0,33%, mostrando una falta de continuidad en los resultados.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el AEX anota un incremento 1,66%, de manera que en términos interanuales aún acumula un ascenso del 7,73%. El AEX se sitúa un 0,19% por debajo de su máximo en lo que va de año (966,94 puntos) y un 21,18% por encima de su valoración mínima del año en curso (796,45 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo se modifica el valor de un conjunto de activos determinado, para lo cual se sirve de datos de diversas empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características específicas como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de giro, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores tener comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente hay diversos índices y pueden juntarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).