Noticias

Clima en San José: cuál será la temperatura máxima y mínima este 19 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Por Infobae Noticias

Guardar
La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este domingo?, aquí está la predicción del tiempo para las próximas horas en San José.

Sin importar si se aprovechará el día para dar un paseo o simplemente ir a la oficina a trabajar, conocer el clima que habrá en las próximas horas puede ayudar a evitar mojarse en la lluvia o cargar innecesariamente un paraguas y abrigo.

Para este domingo, se estima que en San José habrá un 99% de probabilidad de lluvia, así como una temperatura máxima de 24 centígrados y una mínima de 17°. La nubosidad será del 96% y por la noche habrá una posibilidad del 25% de lluvias.

El pronóstico del estado del
El pronóstico del estado del tiempo en San José (Imagen ilustrativa Infobae)

La ciudad de San José es parte de la región central de Costa Rica, definida por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) como “Dos Valles”, debido a que está inmerso entre el Valle Central Occidental y el Valle Central Oriental.

La región es afectada por condiciones del Pacífico, así como por la influencia del Caribe, sin embargo, al encontrarse en la parte media de esta zona, la ciudad costarricense experimenta principalmente un clima templado.

Esto significa que San José presume de temperaturas agradables siendo una de las ciudades más frías de Centroamérica, fuertes vientos, lluvias ocasiones cuyos meses de intensidad van de julio a septiembre y mañanas despejadas.

(Municipalidad de San José)
(Municipalidad de San José)

Los dos “climas” de Costa Rica

Costa Rica, al ser un país ubicado entre los trópicos de Cáncer y Capricornio, se define como una zona tropical.

Sin embargo, el clima tropical en tierras costarricenses se altera por diferentes factores tales como el relieve, es decir, montañas, llanuras y mesetas; la condición ístmica; y la influencia oceánica, como lo son vientos o brisas marinas, la temperatura de las corrientes marinas y la circulación general de la atmósfera.

El IMN divide a Costa Rica en dos grandes regiones climáticas: el Régimen Pacífico y el Régimen Caribe.

El Régimen Caribe se caracteriza por tener dos periodos de lluvia que van de mayo a agosto y de noviembre a enero. El mes más lluvioso en esta temporada es diciembre, las precipitaciones ocurren con mayor regularidad en las mañanas y en las noches.

Esta zona carece de una estación seca definida, pues incluso en los meses menos lluviosos, la precipitación es considerable, los cuales son febrero y marzo, así como septiembre y octubre.

Por su parte, el Régimen Pacífico tiene una época seca y lluviosa definida. La seca comienza en diciembre y termina en marzo, mientras que la lluvias caen entre mayo y octubre. Las precipitaciones se hacen presentes regularmente en las tardes y en las noches.

Temas Relacionados

ClimaSan JoséCosta RicaNoticias

Últimas Noticias

El evangelio de hoy: estas son las lecturas para la misa de este domingo

Se trata de aquellos pasajes de la Biblia que forman parte de la celebración religiosa del día

El evangelio de hoy: estas

Chile: se registra sismo de magnitud 4.2 en la ciudad de Pica

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Chile: se registra sismo de

Nuevo sismo sacude a Chile: magnitud 4.0 en Punitaqui

Debido a su ubicación geográfica, Chile está expuesto a sufrir constantemente de este tipo de eventos sísmicos

Nuevo sismo sacude a Chile:

Chile: se percibe temblor de magnitud 4.1 en la ciudad de Socaire

En Chile los sismos fuertes son una constante, incluso en el país ocurrió el mayor terremoto del que se tenga registro

Chile: se percibe temblor de

Qué santo se conmemora hoy: onomásticos de este 19 de octubre

Cada una de las personas reconocidas como santos o beatos tienen asignada una fecha en el calendario para ser conmemorados

Qué santo se conmemora hoy: