Euro hoy en Canadá: cotización de apertura del 16 de junio

En la apertura del día, el euro se cotiza a 1,62 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio de cierre anterior, con una variación porcentual del 0,1% en comparación con la sesión previa, según datos de Dow Jones.

En la última semana, los euros experimentaron un avance del 0,93%, mientras que en el análisis interanual, su variación se sitúa en un incremento del 0,76%.

El euro frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos cinco días, impulsando un fortalecimiento en su cotización. A pesar de una volatilidad actual del 3,25%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,72%, se observa una relativa estabilidad en el tipo de cambio.

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