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Dólar hoy en Canadá: cotización de apertura del 16 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 1,4 dólares canadienses, estable en comparación con el precio de cierre anterior de 1,4, con una variación porcentual de 0,09% respecto a la sesión previa. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,43%, mientras que su variación interanual se situó en un incremento del 1,19%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar estadounidense frente al dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, con dos jornadas consecutivas de fortalecimiento. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 1,34%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 4,13%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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