Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 16 de junio

En la apertura del día, el tipo de cambio del dólar estadounidense se sitúa en 7,61 quetzales, lo que representa un incremento del 2,2% respecto al precio de cierre previo de 7,45 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 2,23%, mientras que en el último año, su variación es de un incremento del 1,54%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,09%, superando la volatilidad de referencia de 20,29%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado.