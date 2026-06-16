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Dólar hoy en Guatemala: cotización de apertura del 16 de junio

La divisa estadounidense registra un avance respecto a la jornada anterior

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En la apertura del día, el tipo de cambio del dólar estadounidense se sitúa en 7,61 quetzales, lo que representa un incremento del 2,2% respecto al precio de cierre previo de 7,45 quetzales. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un avance del 2,23%, mientras que en el último año, su variación es de un incremento del 1,54%.

En los últimos días, el tipo de cambio del dólar a quetzal ha mostrado una tendencia positiva, registrando un aumento durante un día consecutivo.

La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,09%, superando la volatilidad de referencia de 20,29%, lo que indica un período de inestabilidad en el mercado.

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