Noticias

ATX inicia la jornada a la baja este 6 de octubre

Inicio de sesión ATX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante.

Día negativo para el ATX, que empieza rueda bursátil del lunes 6 de octubre con leves caídas del 0,3%, hasta los 4.742,62 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos la cifra con fechas previas, el índice bursátil corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas tres sesiones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el ATX anota una subida 2,07%, por ello en términos interanuales aún mantiene un incremento del 31,29%. El ATX se sitúa un 2,19% por debajo de su máximo del presente año (4.848,87 puntos) y un 31,66% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las compañías que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe notificarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en un día, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

