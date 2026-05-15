Precio del dólar hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de mayo

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en 7,62 quetzales, lo que representa un incremento del 2,21% respecto al precio de cierre anterior de 7,46 quetzales, según Dow Jones.

El tipo de cambio del dólar estadounidense a quetzal ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 24,37%, superando la volatilidad de referencia del 19,75%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado cambiario.

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En la última semana, el dólar estadounidense registró un descenso del -0,08%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -0,58%.