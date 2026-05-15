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Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de mayo

Este fue el comportamiento de la principal moneda europea durante los últimos minutos del viernes

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,21%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,63%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 0,7%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, reflejando una presión a la baja en el tipo de cambio. La volatilidad actual se sitúa en 2,78%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,02%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.

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