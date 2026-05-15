Euro hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 1,6 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, lo que representa una variación porcentual de -0,21%. Fuente: Dow Jones.

En la última semana, el euro experimentó un descenso del 0,63%, mientras que su variación interanual se sitúa en una caída del 0,7%.

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El euro a dólar canadiense ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos cuatro días, reflejando una presión a la baja en el tipo de cambio. La volatilidad actual se sitúa en 2,78%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,02%, lo que indica una fase de estabilidad en el mercado cambiario.