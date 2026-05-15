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Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

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En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,37 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,18%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,46%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,31%.

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El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante los últimos cuatro días, reflejando un fortalecimiento sostenido en el tipo de cambio. La volatilidad actual del 1,07% es significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,29%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.

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