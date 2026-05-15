Dólar hoy en Canadá: cotización de cierre del 15 de mayo

En el cierre de operaciones, el dólar estadounidense se cotizó en promedio a 1,37 dólares canadienses, manteniendo el mismo precio que la jornada previa, con una variación porcentual de 0,18%. Según Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense registró un avance del 0,46%, mientras que su variación interanual se sitúa en un incremento del 0,31%.

PUBLICIDAD

El dólar estadounidense ha mostrado una tendencia positiva frente al dólar canadiense durante los últimos cuatro días, reflejando un fortalecimiento sostenido en el tipo de cambio. La volatilidad actual del 1,07% es significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 4,29%, lo que sugiere un entorno de estabilidad en el mercado cambiario.