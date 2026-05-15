Precio del euro hoy en Guatemala: cotización de cierre del 15 de mayo

En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 8,87 quetzales, lo que representa un incremento del 1,46% respecto al precio de cierre anterior de 8,74 quetzales, según Dow Jones.

En la última semana, el euro ha registrado un descenso del 1,22%, mientras que su variación interanual muestra una caída del -0,28%.

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El tipo de cambio del euro a quetzal guatemalteco ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 23,52%, superando la volatilidad de referencia del 19,86%, lo que indica un periodo de inestabilidad en el mercado.