Previa de la Ligue 1: AS Saint Etienne vs Montpellier

AS Saint Etienne Montpellier

El próximo sábado a las 19:00 hora local se jugará el encuentro de la duodécima jornada de la Ligue 1, el cual medirá a Saint Etienne y a Montpellier en el Stade Geoffroy-Guichard.

AS Saint Etienne tiene esperanzas de reencontrarse con la victoria en su próximo partido tras sufrir una derrota contra Olympique Lyon en el partido anterior por un resultado de 1-0. Desde el inicio de la competencia, los locales han ganado en tres de los 11 partidos disputados hasta ahora con una cifra de 10 tantos a favor y 25 en contra.

Respecto al equipo visitante, Montpellier se hizo con el triunfo frente a Brest durante su último encuentro de la competencia (3-1), con goles de Coulibaly, Wahbi Khazri y Arnaud Nordin, por lo que pretende aprovechar la inercia ganadora en el feudo del AS Saint Etienne. Hasta la fecha, de los 11 partidos que ha disputado el equipo en la Ligue 1, ha vencido en dos de ellos con una cifra de 11 goles a favor y 31 en contra.

Centrando la atención en el rendimiento como equipo local, AS Saint Etienne tiene un balance de tres victorias y dos derrotas en cinco partidos jugados en su estadio, de manera que no podremos conocer cuál será su destino en este encuentro, pero sí que deberá luchar para ganar. En las salidas, Montpellier tiene un balance de cinco derrotas en cinco partidos jugados, por lo que deberá esforzarse en arañar puntos en su visita al estadio de AS Saint Etienne para intentar romper las estadísticas.

En sus últimos enfrentamientos en el estadio de AS Saint Etienne, los números muestran cuatro derrotas y tres empates a favor del equipo local. El último partido que disputaron Saint Etienne y Montpellier en esta competencia tuvo lugar en febrero de 2022 y finalizó con un resultado de 3-1 para los locales.

Con respecto a la situación de ambos equipos en la tabla clasificatoria de la Ligue 1, se puede ver que ambos equipos están separados por tres puntos a favor de AS Saint Etienne. El equipo de Olivier Dall'Oglio llega al encuentro en decimosexta posición y con 10 puntos antes del encuentro. En cuanto al rival, Montpellier, se sitúa en decimoctava posición con siete puntos.