Euro hoy en Perú: cotización de apertura del 26 de marzo

Tras la apertura bursátil el euro se paga al inicio de operaciones a 3,98 soles en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,23% con respecto a los 3,99 soles de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el euro registra una bajada 1,01%, por ello en el último año aún mantiene una bajada del 3,98%.

En relación a días previos, suma tres fechas seguidas en valores negativos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días presenta un rendimiento claramente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estas fechas.