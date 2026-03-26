Migraciones ultima el proceso de regularización para ponerlo en marcha en abril

Madrid, 26 mar (EFE).- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes que prevé llevar a cabo el Gobierno "sigue su curso" y se publicará en el BOE después de Semana Santa, en las primeras semanas de abril.

En declaraciones a los medios antes de clausurar una jornada sobre la realidad migratoria en España celebrada este jueves en Madrid por el Consejo Económico y Social (CES), Saiz ha mandado un mensaje de "tranquilidad" y "confianza" ante la desinformación difundida en torno a la regularización extraordinaria de personas extranjeras.

Ha asegurado que se están cumpliendo los trámites correspondientes para sacar la medida adelante y ha recalcado que no es necesaria su convalidación en el Congreso.

Fuentes del ministerio han precisado que es probable que el proceso no se apruebe antes de la segunda quincena de abril pero no es posible calcular una fecha más precisa, ya que esta depende de los diferentes trámites preceptivos, como el informe del Consejo de Estado, que aún no se ha emitido.

Saiz se ha referido al informe del CES 'La realidad migratoria en España: prioridades para las políticas públicas', presentado este jueves, y ha destacado que el órgano consultivo del Gobierno señala en él que la regularidad administrativa es "absolutamente esencial" para la integración social y laboral y la igualdad de oportunidades.

También ha citado otra publicación, realizada por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia -dependiente de la Presidencia del Gobierno- y dada a conocer este miércoles, que señala que si los flujos migratorios bajaran un 30 % en los próximos 50 años, España tendría un 22 % menos de PIB y 9 millones menos de trabajadores.

De esta hipótesis, la ministra ha destacado la "merma clara" que tendría la economía y el sistema público: "Habría menos pensiones, más paro, menos colegios, menos hospitales... En definitiva, un país más pobre", ha resumido.

Por todo ello, ha subrayado la importancia de gestionar la migración con eficacia, como a su juicio está haciendo el Gobierno, porque se trata de "una auténtica oportunidad" para el país.

Durante la clausura de la jornada, Saiz ha cargado contra los bulos y los discursos de odio vertidos hacia los migrantes y ha informado de que, en el último mes, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) ha detectado 37.000 mensajes de odio en las principales redes sociales.

Más de la mitad de estos contenidos deshumanizan a las personas extranjeras y uno de cada cuatro presentan a los migrantes como una amenaza, ha puntualizado. EFE