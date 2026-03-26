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En 2025 se iniciaron 121.827 viviendas libres, el 8,5 % más y la mayor cifra desde 2008

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Madrid, 26 mar (EFE).- En el conjunto de 2025 se iniciaron en España 121.827 viviendas libres, el 8,5 % más que un año antes y la mayor cifra que se registra en un ejercicio completo desde 2008, cuando se rozaban las 238.000 unidades, según los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

Todo ello, en un contexto marcado por la falta de vivienda para hacer frente a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente para los jóvenes y vulnerables.

Con este nuevo incremento, la construcción de vivienda libre encadena tres años consecutivos al alza y los últimos dos de ellos rebasa las 100.000 unidades.

Sin embargo, España arrastra un déficit estructural de vivienda y, a pesar del incremento de los visados, las cifras son insuficientes para dar respuesta a la demanda.

El mes con mayor número de viviendas iniciadas de 2025 fue diciembre, con 11.991, mientras que el menor dato se dio en agosto, con 5.067.

Desde 2024 a 2039, el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que se crearán 3,7 millones de hogares, lo que equivale a estas 246.000 viviendas al /año.

A esta presión se suma un déficit acumulado de entre 400.000 y 700.000 viviendas, una brecha que, pese al repunte de visados, sigue lejos de cerrarse.

El mayor número de viviendas libres iniciadas se registró en el año 2006, en plena burbuja inmobiliaria, con 664.923 unidades. De hecho, en 2025 se iniciaron 543.096 viviendas menos que en dicho año.

Con estos datos, el pasado año comenzaron a construirse un 81 % menos de viviendas respecto a los máximos de hace 19 años.

Según la serie estadística del Ministerio, que arranca en 1991, entre los años 2004, 2005 y 2006, se construyeron en España más de 600.000 viviendas libres cada año.

Tras el pinchazo de la burbuja y la sobreproducción de vivienda que dejó en el país, las cifra se fueron reduciendo bruscamente hasta marcar su mínimo en 2013, con 29.232 viviendas.

Además, en 2025 se terminaron 80.792 viviendas libres, lo que arroja una caída del 6,7 % con respecto a un año antes.

Con este volumen, este indicador suma tres ejercicios consecutivos por encima de las 80.000 viviendas terminadas.

Los datos de 2025 están muy lejos de los que se registraban en los años de expansión del mercado inmobiliario en España. Y es que, en 2006 se terminaron 597.632 viviendas libres, 516.840 más que el pasado año.

Entre 2004 y 2008, coincidiendo con la burbuja, la cifra de viviendas libres terminadas superaba el medio millón de unidades, mientras que el mínimo se dio en 2014 con 35.382 unidades. EFE

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