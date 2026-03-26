Isabel Rodríguez pide a Junts que apoye el decreto de vivienda "por los catalanes"

Barcelona, 26 mar (EFE).- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido a Junts que "sea sensible a una situación excepcional" y apoye el decreto de la vivienda "por los catalanes y catalanas".

Así lo ha expresado Rodríguez este jueves en declaraciones a los medios tras el acto de entrega de la Cruz de la Orden del Mérito Civil a Carme Trilla.

El decreto incluye medidas como prorrogar los alquileres, prohibir los desahucios o el límite del 2 % en la actualización anual de la renta.

Sin embargo, Junts ha rechazado la medida porque considera que perjudica a los pequeños propietarios.

Además del decreto de vivienda, el Gobierno llevará este jueves al Congreso de los Diputados otro paquete "anticrisis" para paliar las consecuencias de la guerra en Oriente Próximo.

Rodríguez ha augurado que el decreto fiscal "sí saldrá adelante".

"No entendería, ni yo ni ningún español, que no saliera adelante un decreto que viene a la respuesta de las consecuencias económicas de esta guerra", ha señalado. EFE

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