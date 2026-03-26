Euro hoy en México: cotización de apertura del 26 de marzo

El euro se cotiza al inicio del día a 20,56 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,17% comparado con los 20,59 pesos de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Con respecto a la última semana, el euro acumula un incremento 0,11%; pero en el último año acumula aún un descenso del 5,59%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de fechas previas, encadena cuatro sesiones seguidas en negativo. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es de 7,72%, que es una cifra inferior al dato de volatilidad anual (8,58%), lo que manifiesta que está teniendo un comportamiento más estable de lo previsible en este contexto.